Парламент Швеции одобрил поставки Украине боеприпасов и запчастей для техники

Парламент Швеции 17 августа одобрил поставки Украине оружия на сумму 3,25 млрд крон (298,9 млн долларов).
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение парламента Швеции.
"Риксдаг (парламент Швеции) дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря этому разрешению правительству будет предоставлено право принимать решение о бесплатной передаче оборонной техники.
Речь идет о запасных частях и предметах первой необходимости для нескольких систем, таких как Stridsfordon 90 (боевая машина пехоты) и Archer (155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка) на сумму не более 1,1 млрд шведских крон (101,2 млн долларов).
Также Украине передадут боеприпасы, оборудование для разминирования и транспортные средства на сумму не более 2,15 млрд крон (197,8 млн долларов).