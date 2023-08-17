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Парламент Швеции одобрил поставки Украине боеприпасов и запчастей для техники

Парламент Швеции одобрил поставки Украине боеприпасов и запчастей для техники Парламент Швеции 17 августа одобрил поставки Украине оружия на сумму 3,25 млрд крон (298,9 млн долларов).
В регионе
17 августа 2023 г. 17:13
Парламент Швеции одобрил поставки Украине боеприпасов и запчастей для техники

Парламент Швеции 17 августа одобрил поставки Украине оружия на сумму 3,25 млрд крон (298,9 млн долларов).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение парламента Швеции.

"Риксдаг (парламент Швеции) дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому разрешению правительству будет предоставлено право принимать решение о бесплатной передаче оборонной техники.

Речь идет о запасных частях и предметах первой необходимости для нескольких систем, таких как Stridsfordon 90 (боевая машина пехоты) и Archer (155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка) на сумму не более 1,1 млрд шведских крон (101,2 млн долларов).

Также Украине передадут боеприпасы, оборудование для разминирования и транспортные средства на сумму не более 2,15 млрд крон (197,8 млн долларов).

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Версия на английском языке Sweden to donate further military equipment to Ukraine
Версия на азербайджанском языке İsveç parlamenti Ukraynaya 300 milyon dollarlıq silah tədarükünü təsdiqləyib

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