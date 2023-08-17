Парламент Швеции одобрил поставки Украине боеприпасов и запчастей для техники

Парламент Швеции 17 августа одобрил поставки Украине оружия на сумму 3,25 млрд крон (298,9 млн долларов).

Парламент Швеции 17 августа одобрил поставки Украине оружия на сумму 3,25 млрд крон (298,9 млн долларов).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение парламента Швеции.

"Риксдаг (парламент Швеции) дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому разрешению правительству будет предоставлено право принимать решение о бесплатной передаче оборонной техники.

Речь идет о запасных частях и предметах первой необходимости для нескольких систем, таких как Stridsfordon 90 (боевая машина пехоты) и Archer (155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка) на сумму не более 1,1 млрд шведских крон (101,2 млн долларов).

Также Украине передадут боеприпасы, оборудование для разминирования и транспортные средства на сумму не более 2,15 млрд крон (197,8 млн долларов).