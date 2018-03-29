Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Парламент Румынии принял декларацию о намерениях по объединению с Молдовой.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, данный документ был объявлен на мероприятии, посвященном 100-летию объединения с Румынией нынешних территорий Молдовы, известных в истории как "Бессарабия".

Было отмечено, что декларация посвящена целостности.

В документе выражается желание румынского народа объединиться с Молдовой: "Возможное объединение может реализоваться по воле и решению народа Молдовы. Народ Румынии уже готов к этому".

В декларации подчеркивается, что усилия по воссоединению Молдовы и Румынии имеют юридическую основу.