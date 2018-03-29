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    Парламент Румынии принял декларацию о намерениях по объединению с Молдовой

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Парламент Румынии принял декларацию о намерениях по объединению с Молдовой.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, данный документ был объявлен на мероприятии, посвященном 100-летию объединения с Румынией нынешних территорий Молдовы, известных в истории как "Бессарабия".

    Было отмечено, что декларация посвящена целостности.

    В документе выражается желание румынского народа объединиться с Молдовой: "Возможное объединение может реализоваться по воле и решению народа Молдовы. Народ Румынии уже готов к этому".

    В декларации подчеркивается, что усилия по воссоединению Молдовы и Румынии имеют юридическую основу. 

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