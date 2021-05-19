Парламент России денонсировал Договор по открытому небу

Госдума РФ денонсировала Договор по открытому небу, решение было единогласным

Госдума России денонсировала Договор по открытому небу, решение было единогласным, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Совет Федерации планировал поддержать документ в этот же день, но накануне стало известно, что заседание переносится, предположительно, на начало лета.

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.

В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва.