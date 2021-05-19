О нас
Report Georgia
Аудио новости

Парламент России денонсировал Договор по открытому небу

Парламент России денонсировал Договор по открытому небу Госдума РФ денонсировала Договор по открытому небу, решение было единогласным
В регионе
19 мая 2021 г. 12:07

Госдума России денонсировала Договор по открытому небу, решение было единогласным, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Совет Федерации планировал поддержать документ в этот же день, но накануне стало известно, что заседание переносится, предположительно, на начало лета.

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.

В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
17 мая 2021 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi