Парламент России денонсировал Договор по открытому небу

Госдума России денонсировала Договор по открытому небу, решение было единогласным, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Совет Федерации планировал поддержать документ в этот же день, но накануне стало известно, что заседание переносится, предположительно, на начало лета.
Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва.