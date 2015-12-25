​Парламент одобрил закон о допуске иностранных военных на Украину

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Украины одобрил закон, разрешающий допуск подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2016 году для участия в учениях.

Как передает Report, отмечается, что такое решение на заседании поддержали 239 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проект этого закона был внесен в Раду президентом Украины Петром Порошенко.

В пояснительной записке говорится о том, что допуск военных подразделений других государств будет осуществляться на основании одобрения парламентом Украины принятого президентом Украины решения о допуске этих подразделений иностранных вооруженных сил на Украину.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены увеличить расходы на развитие вооружения и военной техники до 21% оборонного бюджета в 2016 году.