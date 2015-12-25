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    ​Парламент одобрил закон о допуске иностранных военных на Украину

    Проект этого закона был внесен в Раду президентом Петром Порошенко

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Украины одобрил закон, разрешающий допуск подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2016 году для участия в учениях.

    Как передает Report, отмечается, что такое решение на заседании поддержали 239 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Проект этого закона был внесен в Раду президентом Украины Петром Порошенко.

    В пояснительной записке говорится о том, что допуск военных подразделений других государств будет осуществляться на основании одобрения парламентом Украины принятого президентом Украины решения о допуске этих подразделений иностранных вооруженных сил на Украину.

    Ранее сообщалось, что власти Украины намерены увеличить расходы на развитие вооружения и военной техники до 21% оборонного бюджета в 2016 году.

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