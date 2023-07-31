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Парламент Молдовы продлил режим ЧП на 60 дней

Парламент Молдовы продлил режим ЧП на 60 дней Парламент Молдовы с 3 августа продлил режим ЧП на 60 дней из-за рисков в связи с ситуацией в Украине.
В регионе
31 июля 2023 г. 17:37
Парламент Молдовы продлил режим ЧП на 60 дней

Парламент Молдовы с 3 августа продлил режим ЧП на 60 дней из-за рисков в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постановление по предложению премьера Дорина Речана было принято в пятницу на заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова: <...> продлить на 60-дневный срок с 3 августа 2023 года", - говорится в постановлении. Оно было утверждено 55 голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности, всего в парламенте заседает 101 депутат. Оппозиция в голосовании не участвовала, покинув зал заседаний в знак протеста, констатировал спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Он отметил, что режим ЧП не касается запланированных на 5 ноября в Молдовы местных выборов.

Впервые в Молдове ввели режим чрезвычайного положения три года назад из-за коронавируса. С 16 мая 2020 года на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения, который продлился до 16 апреля 2022 года.

В январе прошлого года вступило в силу ЧП области энергетики. 24 февраля 2022 года парламент объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения "в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности" на 60 дней. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался.

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Версия на азербайджанском языке Moldova parlamenti fövqəladə vəziyyət rejimini 60 gün uzadıb

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