Парламент Молдовы пикетируют сотни противников изменения системы выборов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сотни активистов оппозиционной "Нашей партии" пикетируют здание парламента Молдовы, где запланированы публичные дебаты на тему перехода на мажоритарную систему выборов депутатов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, демонстранты принесли с собой плакаты "Твой голос - депутат Плахотнюка" и призывают к отставке председателя правящей в стране Демократической партии Молдовы.

Вход в здание парламента охраняет цепь сотрудников полиции.

В начале марта парламент Молдовы зарегистрировал законопроект, предусматривающий переход республики на мажоритарную систему парламента, который с 1994 года избирают по партийным спискам. По словам председателя законодательного органа Андриана Канду, законопроект направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию и после обсуждения с гражданским обществом будет вынесен на голосование. Авторы реформы утверждают, что это позволит избирателям отзывать депутатов, а более трети выехавших за границу в поисках работы молдавских избирателей смогут иметь своих представителей в парламенте.