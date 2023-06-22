Парламент Кыргызстана предложил президенту уволить зампредседателя Кабмина

Парламент Кыргызстана предложил президенту Садыру Жапарову уволить зампредседателя Кабмина Эдиля Байсалова.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстана, "за" высказались 72 депутата Жогорку Кенеша (ЖК), "против" - трое. Постановление направят главе государства.
Ранее парламентарии выразили недовольство словами Байсалова, который заявил, что ЖК превратился в "дискуссионный клуб - общество полезных советов". По его словам, Кабмина должен реализовывать программу президента, а депутаты не должны "поучать вице-премьеров, хамить, говорить что попало". Чиновник отметил, что "не нуждается в лекциях" законодателей.
"Люди не ходят в цирк и театр, потому что весь театр, все новости здесь", - сказал Байсалов.