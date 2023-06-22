Парламент Кыргызстана предложил президенту уволить зампредседателя Кабмина

Парламент Кыргызстана предложил президенту Садыру Жапарову уволить зампредседателя Кабмина Эдиля Байсалова.

Парламент Кыргызстана предложил президенту Садыру Жапарову уволить зампредседателя Кабмина Эдиля Байсалова.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстана, "за" высказались 72 депутата Жогорку Кенеша (ЖК), "против" - трое. Постановление направят главе государства.

Ранее парламентарии выразили недовольство словами Байсалова, который заявил, что ЖК превратился в "дискуссионный клуб - общество полезных советов". По его словам, Кабмина должен реализовывать программу президента, а депутаты не должны "поучать вице-премьеров, хамить, говорить что попало". Чиновник отметил, что "не нуждается в лекциях" законодателей.

"Люди не ходят в цирк и театр, потому что весь театр, все новости здесь", - сказал Байсалов.