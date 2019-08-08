Парламент Кыргызстана соберётся из-за обострения ситуации в стране

Парламента Кыргызстана соберётся 8 августа на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране после попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Предположительно, сессия начнется в 14 часов по местному времени", — заявили в пресс-службе киргизского парламента.

Вечером 7 августа спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека, один человек погиб.