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Парламент Казахстана утвердил отставку дочери Назарбаева

Парламент Казахстана утвердил отставку дочери Назарбаева Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании утвердил сложение депутатских полномочий старшей дочерью экс-президента страны Даригой Назарбаевой.
В регионе
2 марта 2022 г. 08:42
Парламент Казахстана утвердил отставку дочери Назарбаева

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании утвердил сложение депутатских полномочий старшей дочерью экс-президента страны Даригой Назарбаевой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Центризбирком республики на основании поступившего заявления от Назарбаевой 25 февраля, постановил внести в мажилис представление о досрочном прекращении ее полномочий.

Дочь Нурсултана Назарбаева с начала января не присутствовала на заседаниях палаты в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции. В конце февраля она опубликовала в СМИ заявление, в котором сообщила о решении сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan parlamenti Nazarbayevin qızının istefasını təsdiqləyib

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