Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Туркменистаном о разграничении дна Каспия

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Депутаты Cената (верхней палаты) парламента Казахстана ратифицировали соглашение между Казахстаном и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского моря между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

Главной целью соглашения является установление линий разграничения участка дна и недр Каспийского моря между Казахстаном и Туркменистаном в целях обеспечения благоприятных условий суверенных прав на недропользование.



Соглашение заключено в Ашхабаде 2 декабря 2014 года.