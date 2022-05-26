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Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Арменией о поставках нефтепродуктов

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Арменией о поставках нефтепродуктов Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг ратифицировал межправительственное соглашение с Арменией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в эту страну.
В регионе
26 мая 2022 г. 08:52
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Арменией о поставках нефтепродуктов

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг ратифицировал межправительственное соглашение с Арменией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в эту страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Соглашение с Арменией подписано в Нур-Султане в июле 2020 года. Оно определяет условия торгово-экономического сотрудничества между правительствами двух стран по поставке товаров, классифицируемых в группе 27 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля, в Армению.

"Соглашением предусматривается: невзимание вывозных таможенных пошлин с товаров, поставляемых из Казахстана в Армению для внутреннего потребления в объемах, предусмотренных индикативными балансами; запрет поставки установленных товаров, не утвержденных перечнем, а также не предусмотренных индикативными балансами", - говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената.

При этом установленные товары, поставляемые из Казахстана в Армению, не подлежат вывозу в третьи страны и страны ЕАЭС. При выявлении фактов нарушения этого обязательства казахстанская сторона оставляет за собой право запретить или приостановить беспошлинные поставки данных товаров.

После ратификации Сенатом соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению поступит на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan parlamenti Ermənistana neft məhsullarının tədarükünə dair sazişi ratifikasiya edib

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