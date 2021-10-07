Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении СНГ

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Цель соглашения - определение порядка формирования, применения и завершения деятельности совместного подразделения, его статуса на территории принимающей либо транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования. Соглашение подписано с оговоркой, согласно которой Республика Казахстан будет рассматривать вопрос о направлении национального инженерного подразделения на территорию третьего государства, не являющегося государством - участником СНГ, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Положения соглашения направлены на решение задач по технической разведке минных полей и объектов, а также районов, где ранее проводились боевые действия, на наличие мин и взрывоопасных предметов. Предусмотрены разминирование таких районов, обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов. Планируется, что результатом ратификации соглашения станет совместное взаимодействие подразделений при выполнении задач гуманитарного разминирования в соответствии с обращением сторон.