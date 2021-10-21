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Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения

Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана сегодня одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
В регионе
21 октября 2021 г. 09:22
Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана сегодня одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее документ был одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента страны. Документом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах загрязняющих веществ. Основной целью протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.

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