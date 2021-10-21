Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана сегодня одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана сегодня одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее документ был одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента страны. Документом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах загрязняющих веществ. Основной целью протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.