Парламент Казахстана одобрил ратификацию Соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации ЧС на Каспии

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил проект закона "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море", сообщает Report со ссылкой на Казинформ.

По словам представившего законопроект министра внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымова, сотрудничество в сфере гражданской защиты на Каспии будет содействовать снижению риска стихийных бедствий и минимизации негативных последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Каспийском море. Ратификация Соглашения позволит информировать о риске возникновения чрезвычайной ситуации, которая может затронуть государство другой стороны, обмениваться опытом в сфере прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении, а также обучать и переподготавливать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств-сторон.

Соглашение подписано 29 октября 2014 года в рамках 4-го Саммита глав прикаспийских государств в городе Астрахань в России. Его подписали Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.