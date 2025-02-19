Парламент Ирана запустил процедуру импичмента министра экономики и финансов

Парламент Ирана запустил процедуру импичмента министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати во время открытого заседания.

Парламент Ирана запустил процедуру импичмента министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати во время открытого заседания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член президиума Меджлиса исламской республики Ахмад Надери.

"Процедура импичмента министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати, план которой был представлен президиуму Меджлиса после завершения соответствующих проверок комитета по экономике <...>, за подписью 91 члена парламента подтверждена", - цитирует его пресс-служба законодательного органа Ирана.