Парламент Ирана утвердил законопроект о деноминации нацвалюты

Меджлис (парламент) Ирана утвердил сегодня законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ISNA.

Согласно законопроекту, иранская национальная валюта будет называться туман. До этого официальным названием был риал. При обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов. Таким образом, в ходе деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка.

Замена валюты будет осуществляться постепенно. Период параллельного обращения тумана и риала продлится до трех лет. Центробанк обязан обеспечить начало переходного периода в течение двух лет после вступления в силу нового закона.

Правительство Ирана одобрило представленный ЦБ проект проведения денежной реформы еще в 2016 году. Затем в течение нескольких лет обсуждались детали законопроекта.