Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Парламент Ирана принял законопроект о борьбе с финансированием терроризма. Это было сделано в рамках выполнения плана по приведению законодательства страны в соответствие с международными требованиями. Заседание проходило в открытом режиме. «За» проголосовали 143 человека, еще 120 были против, пять воздержались, сообщает агентство Tasnim, передает Report.

По словам главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа, «сегодня парламент принял историческое решение». Он заявил, что руководство страны не может гарантировать, что с принятием этого закона проблемы Ирана будут решены. «Однако мы можем гарантировать, что если бы мы его не приняли, у США появилось бы важное оправдание для увеличения наших проблем. Мы выступаем против враждебности США, и на этот раз мы победим американские санкции»,- сказал он.