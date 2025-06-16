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Парламент Ирана опроверг, что рассматривает выход из ДНЯО

Парламент Ирана опроверг, что рассматривает выход из ДНЯО Парламент Ирана опроверг, что рассматривает законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на атаки Израиля.
В регионе
16 июня 2025 г. 12:39
Парламент Ирана опроверг, что рассматривает выход из ДНЯО

Парламент Ирана опроверг, что рассматривает законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на атаки Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Отмечается, что парламент Ирана на сегодняшнем заседании также утвердил план по укреплению вооруженных сил с целью комплексного противодействия Израилю.

Исходя из текста утвержденного плана, Иран классифицирует атаку Израиля как объявление полноценной войны, и призывает все внутренние силы к консолидации.

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Версия на азербайджанском языке İran parlamenti "Nüvə Silahlarının Yayılmaması haqqında Müqavilə"dən çıxmağı nəzərdən keçirdiyini təkzib edib

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