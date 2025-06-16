Парламент Ирана опроверг, что рассматривает выход из ДНЯО

Парламент Ирана опроверг, что рассматривает законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на атаки Израиля.

Парламент Ирана опроверг, что рассматривает законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на атаки Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Отмечается, что парламент Ирана на сегодняшнем заседании также утвердил план по укреплению вооруженных сил с целью комплексного противодействия Израилю.

Исходя из текста утвержденного плана, Иран классифицирует атаку Израиля как объявление полноценной войны, и призывает все внутренние силы к консолидации.