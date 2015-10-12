​Парламент Ирана одобрил проект закона по иранской ядерной сделке

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Парламент Ирана одобрил проект закона, который позволяет правительству выполнить условия ядерного соглашения, достигнутого со странами «шестерки».

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на агентство IRNA.

Между тем в законе оговаривается, что иранские власти могут отказаться от соглашения, если с Тегерана не будут сняты санкции.

Окончательное принятие закона должно состояться на следующей неделе после согласования всех деталей.

В июле Иран и «шестерка» посредников достигли соглашения по ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ядерное соглашение — это прекрасный пример победы над войной.