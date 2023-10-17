Парламент Грузии завтра рассмотрит вопрос импичмента президента страны

Обсуждение вопроса об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили начнется в парламенте завтра в 12:00.

Обсуждение вопроса об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили начнется в парламенте завтра в 12:00.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на председателя парламента страны Шалву Папуашвили.

В администрации президента подтвердили Папуашвили, что Зурабишвили будет присутствовать на заседании.

"У меня была коммуникация с администрацией президента. Госпожа президент подтвердила свое участие. Так что завтра мы начнем обсуждать вопрос об импичменте в 12:00", - заявил Папуашвили на пленарном заседании.

Голосование по вопросу импичмента должно пройти на этой неделе.

Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента.

Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.