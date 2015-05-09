Парламент Грузии выразил вотум доверия новому кабмину

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Парламент Грузии на внеочередном заседании выразил доверие обновленному составу правительства страны и его программе "Для сильной, демократической и единой Грузии". Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", "за" проголосовали 87 депутатов, против - 38.

"87 голосов за, 38 - против. Правительство Грузии получило доверие парламента. Я подписываю соответствующее постановление. Поздравляю правительство с получением доверия парламента", - заявил председатель законодательного органа Давид Усупашвили.

Вопрос о выражении доверия утвержденному в июле 2014 года правительству во главе с премьером Ираклием Гарибашвили стал актуальным после того, как 29 апреля седьмой по счету член кабмина - министр по делам спорта и молодежи Грузии Леван Кипиани -покинул занимаемую должность.