Парламент Грузии выразил доверие обновленному правительству

Парламент Грузии XI созыва выразил доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Кобахидзе и правительственной программе на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе".

Парламент Грузии XI созыва выразил доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Кобахидзе и правительственной программе на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно правительственной программе, у Грузии две самые главные национальные цели: восстановление территориальной целостности страны мирным путем и полное преодоление бедности. Программа включает в себя четыре основные направления государственной политики: демократическое развитие; экономическое развитие; социальная политика и развитие человеческого капитала; внешняя политика и оборона.

Видение правительства касательно внешней политики и обороны ориентировано на восстановление территориальной целостности мирным путем и укрепление суверенитета, на обеспечение стабильности и безопасности в регионе, на интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры и углубление отношений с международными партнерами.

Голосование по вопросу выражения доверия кандидату в премьер-министры Кобахидзе с предложенным им составом правительства и правительственной программой на 2025-2028 годы состоялось после того, как он на пленарном заседании парламента ознакомил депутатов с планами правительства.

До этого, 26-27 ноября кандидаты в министры выступали в парламентских комитетах и знакомили депутатов с планом работы отдельно взятых ведомств.

Выражение доверия правительству стало необходимо после того, как был избран новый парламент. Выборы состоялись 26 октября, а 25 ноября прошла процедура выражения доверия новоизбранным депутатам.

В составе правительства произошли три изменения. Они коснулось министерств иностранных дел, юстиции, окружающей среды и сельского хозяйства.