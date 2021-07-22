Парламент Грузии вновь не выбрал председателя ЦИК

В парламенте Грузии во второй раз не удалось избрать председателя Центральной избирательной комиссии.

В парламенте Грузии во второй раз не удалось избрать председателя Центральной избирательной комиссии.

Как передает грузинское бюро Report, оба кандидата на пост председателя не набрали необходимого числа голосов.

Георгий Каландаришвили набрал 83 из необходимых 100 голосов, Георгий Сантуриани – 4 голоса.

Если не будет утвержден председатель на 5 лет, в законодательном органе на голосование выносится избрание председателя сроком на 6 месяцев.

Парламент имеет право 4 раза проголосовать за кандидатов.

Экс-председатель ЦИК Тамар Жвания подала в отставку 30 июня.