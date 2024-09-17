Парламент Грузии в третьем чтении принял закон о массовой амнистии заключенных

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон об амнистии, который коснется около 6 тыс. заключенных.

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон об амнистии, который коснется около 6 тыс. заключенных.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Из них более 1 тыс. будут освобождены после вступления в силу закона, остальным будет сокращен срок отбывания наказания.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам о том, что инициированная правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" амнистия является гуманитарным актом и направлена на соответствие числа заключенных европейским стандартам.

Оппозиционные депутаты не принимали участия в обсуждении документа, которые считают, что объявленная властями амнистия является предвыборным шагом для привлечения голосов избирателей.