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Парламент Грузии в третьем чтении принял закон о массовой амнистии заключенных

Парламент Грузии в третьем чтении принял закон о массовой амнистии заключенных Парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон об амнистии, который коснется около 6 тыс. заключенных.
В регионе
17 сентября 2024 г. 16:53
Парламент Грузии в третьем чтении принял закон о массовой амнистии заключенных

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон об амнистии, который коснется около 6 тыс. заключенных.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Из них более 1 тыс. будут освобождены после вступления в силу закона, остальным будет сокращен срок отбывания наказания.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам о том, что инициированная правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" амнистия является гуманитарным актом и направлена на соответствие числа заключенных европейским стандартам.

Оппозиционные депутаты не принимали участия в обсуждении документа, которые считают, что объявленная властями амнистия является предвыборным шагом для привлечения голосов избирателей.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda qəbul edilən amnistiya qərarı 6 min məhbusu əhatə edəcək

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