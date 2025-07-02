Парламент Грузии ужесточил закон о правовом статусе иностранцев

Парламент Грузии на внеочередной сессии принял в третьем чтении изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Парламент Грузии на внеочередной сессии принял в третьем чтении изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно поправкам, уполномоченным органам Министерства внутренних дел предоставляются полномочия проводить осмотр мест проживания и работы иностранцев, а также другого имущества с целью выявления случаев нелегальной миграции.

В ситуациях, требующих немедленного вмешательства, осмотр может быть проведен без соответствующего судебного решения. Однако в течение 24 часов необходимо обратиться в суд.

Согласно новой редакции закона, сотрудники полиции также получают право устанавливать личность, проводить досмотр и проверять разрешения на работу мигранта.

Председатель комитета Торнике Чеишвили сообщил, что в первой половине 2025 года из страны были депортированы 525 иностранцев, что на 28% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.