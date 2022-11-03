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Парламент Грузии утвердил закон "О деолигархизации" в первом чтении

Парламент Грузии утвердил закон "О деолигархизации" в первом чтении Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект "О деолигархизации", в котором не только расшифровывается сам термин "олигарх", но также устанавливаются правила признания лица олигархом.
В регионе
3 ноября 2022 г. 14:29
Парламент Грузии утвердил закон О деолигархизации в первом чтении

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект "О деолигархизации", в котором не только расшифровывается сам термин "олигарх", но также устанавливаются правила признания лица олигархом.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Законопроект был рассмотрен на пленарном заседании в среду, а сегодня состоялось голосование.

За принятие законопроекта проголосовали 80 депутатов, против оказались десять членов парламента.

В Грузии олигархом человека будет признавать парламент на основании информации от правительства Грузии, члена Национального совета безопасности, Национального банка, Службы госбезопасности, Национального агентства конкуренции, члена парламент, комитета парламента или фракции.

Согласно документу, "олигарх" - это физическое лицо, который подходит как минимум трем из четырех критериев, указанных в проекте закона: участие в политической жизни; влияние на СМИ; бенефициарное владение компанией, которая занимает на рынке доминантное положение или сохраняет, или улучшает его в течение года; чей размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.

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Версия на английском языке Georgian parliament approves bill on deoligarchization in first reading

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