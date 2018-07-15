Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

Тбилиси. 15 июля. REPORT.AZ/ Парламент Грузии в субботу большинством голосов выразил доверие обновленному составу правительства во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и новой правительственной программе.

Как передает грузинское бюро Report, в поддержку проголосовали 101 депутат, против — 12.

"Парламент Грузии выразил доверие составу правительства",- заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Состав правительства Грузии следующий: глава МИД Давид Залкалиани, министр внутренних дел Георгий Гахария, министр здравоохранения Давид Сергеенко, министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили, министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия, министр финансов Вано Мачавариани, министр инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр обороны Леван Изория, министр юстиции Тея Цулукиани, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.