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Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии утвердил новое правительство Парламент Грузии утвердил состав нового правительства и план действий на 2021-2024 годы
В регионе
22 февраля 2021 г. 22:03
Парламент Грузии утвердил новое правительство
Ираклий Гарибашвили

Парламент Грузии утвердил состав нового правительства и план действий на 2021-2024 годы.

Как передает местное бюро Report, 89 депутатов выразили доверие новому кабинету министров, против проголосовали 2 депутата.

В правительстве Ираклия Гарибашвили два новых министра. На должность министра регионального развития и инфраструктуры утвержден Ираклий Карселадзе, который до этого был первым заместителем главы ведомства, а новым министром обороны стал Джуаншер Бурчуладзе – заместитель главы оборонного ведомства.

Напомним, 39-летний Гарибашвили занимает пост министра обороны с сентября 2019 года.

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