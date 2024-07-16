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Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18 июля

Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18 июля Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента Грузии 18 июля.
В регионе
16 июля 2024 г. 15:49
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18 июля

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента Грузии 18 июля.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в администрации главы государства.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 15 июля обратился с письмом к президенту с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента 18 июля.

Президент призвала парламент обсудить и проголосовать за кандидатуру в члены правления Национального банка, представленную парламенту 24 мая 2024 года, наряду с другими темами, предусмотренными повесткой дня.

Как сообщили в администрации президента, это делается для того, чтобы процесс укомплектования Совета Национального банка не затягивался.

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