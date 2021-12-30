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Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков

Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января.
В регионе
30 декабря 2021 г. 22:59
Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков

Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января.

Как передает грузинское бюро Report, парламент в третьем чтении утвердил соответствующий пакет поправок.

Согласно принятым поправкам, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари (110 манатов).

Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари (27 манатов).

Кроме того, после принятия поправок, те магазины, которые торгуют табаком и табачными изделиями в радиусе 50 м от школ, профучилищ и вузов, будут штрафовать на 500 лари (274 манатов).

В случае повторного нарушения закона штрафы будут удваиваться.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda taksilərdə siqaret çəkmək qadağan edilib

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