Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков

Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января.

Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января.

Как передает грузинское бюро Report, парламент в третьем чтении утвердил соответствующий пакет поправок.

Согласно принятым поправкам, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари (110 манатов).

Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари (27 манатов).

Кроме того, после принятия поправок, те магазины, которые торгуют табаком и табачными изделиями в радиусе 50 м от школ, профучилищ и вузов, будут штрафовать на 500 лари (274 манатов).

В случае повторного нарушения закона штрафы будут удваиваться.