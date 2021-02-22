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Парламент Грузии проголосует за новое правительство

Парламент Грузии проголосует за новое правительство Парламент Грузии 28 февраля планирует провести голосование по вопросу о доверии новому правительству, на должность премьер-министра которого выдвинут действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили
В регионе
22 февраля 2021 г. 02:42
Парламент Грузии проголосует за новое правительство
Ираклий Гарибашвили

Парламент Грузии 28 февраля планирует провести голосование по вопросу о доверии новому правительству, на должность премьер-министра которого выдвинут действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вопрос голосования внесен в повестку дня внеочередной пленарной сессии.

Гарибашвили, который уже руководил правительством Грузии в 2013-15 годах, внес минимальные изменения в состав своего второго кабмина. Должности сохранили все министры за исключением глав Минрегионразвития и Минобороны. На должность нового министра регионального развития и инфраструктуры Грузии парламенту предложена кандидатура Ираклия Карселадзе, который до этого был первым заместителем главы ведомства, а новым министром обороны станет Джуаншер Бурчуладзе. Он был заместителем главы оборонного ведомства.

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая представлена в парламенте 90 депутатами, уверены, что кабмин Гарибашвили будет утвержден без проблем, поскольку для выражения доверия необходимо согласие более 75 парламентариев.

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