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Парламент Грузии признал полномочия всех 150 депутатов

Парламент Грузии признал полномочия всех 150 депутатов Парламент Грузии признал полномочия всех 150 депутатов.
В регионе
25 ноября 2024 г. 13:18
Парламент Грузии признал полномочия всех 150 депутатов

Парламент Грузии признал полномочия всех 150 депутатов.

Об этом передает грузинское бюро Report.

"За" проголосовали 88 членов правящей "Грузинской мечты", которые затем приняли присягу на верность стране, подписали текст клятвы и исполнили гимн страны. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили присутствует на первом заседании парламента Грузии XI созыва.

Оппозиции на заседании не было, так как она не признает результаты выборов.

Отметим, что для приобретения новым парламентом полномочий нужно было признание полномочий 2/3 полного состава членов законодательного органа. По закону, могут быть признаны полномочия и тех избранных депутатов, которые отказываются признавать результаты парламентских выборов и утверждают, что не намерены работать в новом парламенте.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti 150 deputatın səlahiyyətini tanıyıb

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