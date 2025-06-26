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Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза

Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза Парламент Грузии в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые подразумевают ликвидацию Совета безопасности.
В регионе
26 июня 2025 г. 19:44
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза

Парламент Грузии в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые подразумевают ликвидацию Совета безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Поправки получили поддержку 83 депутатов.

"Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно поправкам, для ликвидации Совета национальной безопасности будет создана специальная комиссия. Ее состав и полномочия будут определены правительством.

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