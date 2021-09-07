О нас
Report Georgia
Аудио новости

Парламент Грузии поддержал отмену штрафов, связанных с нарушением карантинных требований

Парламент Грузии поддержал отмену штрафов, связанных с нарушением карантинных требований На сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии в третьем чтении принят законопроект, предусматривающий аннулирование штрафов лиц, нарушивших правила в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией.
В регионе
7 сентября 2021 г. 20:25
Парламент Грузии поддержал отмену штрафов, связанных с нарушением карантинных требований

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии в третьем чтении принят законопроект, предусматривающий аннулирование штрафов лиц, нарушивших правила в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ предусматривает отмену штрафов, выписанных за нарушения, совершенные в период с 2020 года по 23 июня 2021 года.

Согласно законопроекту, как физические, так и юридические лица будут освобождены от административной и уголовной ответственности.

Отметим, что амнистия коснется 245 тысяч граждан и 344 юридических лиц. Общая сумма аннулированных штрафов составляет около 76 млн лари (24,5 млн долларов США).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti COVID-19 əleyhinə məhdudiyyətlərlə bağlı cərimələrin ləğvini dəstəkləyib

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi