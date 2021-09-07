Парламент Грузии поддержал отмену штрафов, связанных с нарушением карантинных требований

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии в третьем чтении принят законопроект, предусматривающий аннулирование штрафов лиц, нарушивших правила в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией.

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии в третьем чтении принят законопроект, предусматривающий аннулирование штрафов лиц, нарушивших правила в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ предусматривает отмену штрафов, выписанных за нарушения, совершенные в период с 2020 года по 23 июня 2021 года.

Согласно законопроекту, как физические, так и юридические лица будут освобождены от административной и уголовной ответственности.

Отметим, что амнистия коснется 245 тысяч граждан и 344 юридических лиц. Общая сумма аннулированных штрафов составляет около 76 млн лари (24,5 млн долларов США).