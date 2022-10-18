О нас

Парламент Грузии поддержал новое правило назначения генпрокурора

Парламент Грузии поддержал новое правило назначения генпрокурора Парламент Грузии на заседании во вторник в первом чтении поддержал изменения в конституцию, предполагающие избрание генерального прокурора республики по новым правилам, как этого требовала Еврокомиссия.
В регионе
18 октября 2022 г. 23:30
Парламент Грузии поддержал новое правило назначения генпрокурора

Парламент Грузии на заседании во вторник в первом чтении поддержал изменения в конституцию, предполагающие избрание генерального прокурора республики по новым правилам, как этого требовала Еврокомиссия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"126 - за, ноль - против. Законопроект принят", - сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Для внесения изменений в конституцию необходимо было согласие 113 депутатов из 150. Согласно проекту, парламент двух следующих созывов должен утверждать генерального прокурора сроком на шесть лет тремя пятыми голосов из 150 депутатов. Если этого не удастся сделать два раза, тогда генпрокурора назначат 76 голосами, но сроком на 1 год вместо шести.

Сегодня генерального прокурора по представлению прокурорского совета назначает парламент простым большинством, то есть 76 голосами из 150 сроком на шесть лет. Действующим генпрокурором Грузии является Ираклий Шотадзе, избранный на эту должность в феврале 2020 года.

Внедрение нового правила назначения генпрокурора является одним из 12 пунктов, который определили лидеры Евросоюза на заседании 23 июня для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
12 октября 2022 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi