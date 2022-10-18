Парламент Грузии поддержал новое правило назначения генпрокурора

Парламент Грузии на заседании во вторник в первом чтении поддержал изменения в конституцию, предполагающие избрание генерального прокурора республики по новым правилам, как этого требовала Еврокомиссия.

Парламент Грузии на заседании во вторник в первом чтении поддержал изменения в конституцию, предполагающие избрание генерального прокурора республики по новым правилам, как этого требовала Еврокомиссия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"126 - за, ноль - против. Законопроект принят", - сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Для внесения изменений в конституцию необходимо было согласие 113 депутатов из 150. Согласно проекту, парламент двух следующих созывов должен утверждать генерального прокурора сроком на шесть лет тремя пятыми голосов из 150 депутатов. Если этого не удастся сделать два раза, тогда генпрокурора назначат 76 голосами, но сроком на 1 год вместо шести.

Сегодня генерального прокурора по представлению прокурорского совета назначает парламент простым большинством, то есть 76 голосами из 150 сроком на шесть лет. Действующим генпрокурором Грузии является Ираклий Шотадзе, избранный на эту должность в феврале 2020 года.

Внедрение нового правила назначения генпрокурора является одним из 12 пунктов, который определили лидеры Евросоюза на заседании 23 июня для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.