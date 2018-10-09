Парламент Грузии отложил обсуждение законопроекта, связанного с экспортом марихуаны

Тбилиси. 9 октября. REPORT.AZ/ Парламент Грузии отложил на два месяца обсуждение законопроекта, предусматривающего выращивание марихуаны на экспорт.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение об этом было принято на заседании бюро парламента на основании обращения комитета по здравоохранению.

Также на месяц отсрочено и рассмотрение законодательного пакета, согласно которому ужесточается административная и уголовная ответственность в связи с употреблением марихуаны. Указанный проект парламентом принят в первом чтении.

Отметим, что против законопроекта о предоставлении разрешения на экспорт марихуаны в Грузии выступили Патриархат и большинство религиозных общин страны.