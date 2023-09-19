Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о порядке выбора главы ЦИК

Парламент Грузии в первом чтении одобрил пакет законодательных изменений, согласно которым для утверждения кандидатуры главы Центральной избирательной комиссии необходимы голоса 90 из 150 парламентариев, а не 76.

Парламент Грузии в первом чтении одобрил пакет законодательных изменений, согласно которым для утверждения кандидатуры главы Центральной избирательной комиссии необходимы голоса 90 из 150 парламентариев, а не 76.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция пленарного заседания шла на сайте законодательного органа.

Если кандидаты на пост главы или членов ЦИК не сумеют заручиться поддержкой 90 депутатов, за них повторно проголосуют, однако на этот раз потребуется поддержка 76 парламентариев. Если с первого раза не удастся заручиться поддержкой 76 депутатов, кандидатуры будут вынесены на голосование повторно. В случае провала список кандидатов направят президенту Грузии, который единолично примет решение и назначит новых членов и главу Центризбиркома.