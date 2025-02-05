Парламент Грузии одобрил изменения в устав

Парламент Грузии принял изменения в устав, направленные на оптимизацию работы подведомственных структур.

Как сообщает грузинское бюро Report, поправки, подготовленные по инициативе спикера Шалвы Папуашвили, предусматривают объединение парламентских учреждений для повышения их эффективности, ликвидацию Парламентского исследовательского центра, а также юридические изменения в отношении Национальной библиотеки и Геральдического совета.

Кроме того, упрощается порядок создания политических групп, что позволит депутатам, вышедшим из партий, формировать новые объединения.