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Парламент Грузии не пригласит дипкорпус на обсуждение вопроса об импичменте

Парламент Грузии не пригласит дипкорпус на обсуждение вопроса об импичменте Парламент Грузии отказался приглашать представителей президента и дипломатического корпуса на обсуждение вопроса об импичменте Саломе Зурабишвили.
В регионе
18 октября 2023 г. 12:22
Парламент Грузии не пригласит дипкорпус на обсуждение вопроса об импичменте

Парламент Грузии отказался приглашать представителей президента и дипломатического корпуса на обсуждение вопроса об импичменте Саломе Зурабишвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении администрации главы государства.

Рассмотрение вопроса импичмента президента Грузии начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Это будет первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента страны. В парламенте будет ограничен вход для посетителей, для представителей СМИ вход будет свободным.

"Несмотря на требование администрации президента, парламент отказался пригласить на заседание во время обсуждения вопроса импичмента представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и представителей президента в Конституционном суде", – говорится в сообщении.

Вместе с тем администрация президента выразила протест в связи с тем, что парламент намерен провести столь важный процесс в обычном формате.

Поводом для импичмента является решение Конституционного суда о нарушении президентом Конституции страны во время осуществления зарубежных визитов в августе и сентябре 2023 года.

Инициатором импичмента выступает правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", у которой вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа" 85 голосов.

Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента.

На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента.

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Версия на английском языке Georgian parliament discussing president's impeachment
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin iclası başlayıb, prezidentin impiçmenti məsələsi müzakirə olunur

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