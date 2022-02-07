О нас
Report Georgia
Аудио новости

Парламент Грузии может лишиться трех оппозиционных депутатов

Парламент Грузии может лишиться трех оппозиционных депутатов Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Д
В регионе
7 февраля 2022 г. 18:16
Парламент Грузии может лишиться трех оппозиционных депутатов

Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

Как передает грузинское бюро Report, положительный вердикт комитета будет представлен на заседании парламента на следующей неделе, после чего вопрос вынесут на голосование.

Для принятия решения необходимо согласие большинства депутатов по каждому из оппозиционеров в отдельности.

Если парламент примет решение лишить полномочий трех оппозиционных депутатов, численность грузинского парламента сократится со 150 до 145 человек.

Хоштария и Нателашвили лишаются мандатов из-за систематического неучастия в работе парламента. Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина – приговор суда. Тбилисский городской суд признал Джапаридзе вместе с еще одним учредителем TBC Bank Мамукой Хазарадзе виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако оба были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın üç müxalif deputatının mandatı ləğv olunur

Экслюзивные новости

Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию стелс-омикрона
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"
7 февраля 2022 г. 16:37
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi