Парламент Грузии может лишиться трех оппозиционных депутатов

Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Д

Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

Как передает грузинское бюро Report, положительный вердикт комитета будет представлен на заседании парламента на следующей неделе, после чего вопрос вынесут на голосование.

Для принятия решения необходимо согласие большинства депутатов по каждому из оппозиционеров в отдельности.

Если парламент примет решение лишить полномочий трех оппозиционных депутатов, численность грузинского парламента сократится со 150 до 145 человек.

Хоштария и Нателашвили лишаются мандатов из-за систематического неучастия в работе парламента. Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина – приговор суда. Тбилисский городской суд признал Джапаридзе вместе с еще одним учредителем TBC Bank Мамукой Хазарадзе виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако оба были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.