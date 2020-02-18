Парламент Грузии избрал нового генпрокурора

Ираклий Шотадзе https://report.az/storage/news/ca3c68993ca05b95b8b0c913c2268df8/db2b584e-5faa-4932-8014-162e567906f5_292.jpg

Парламент Грузии большинством голосов утвердил на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе, несмотря на акции оппозиции, выступающей против его назначения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Должность генерального прокурора стала вакантной в декабре 2019 года после того, как бывший глава ведомства Шалва Тадумадзе вступил в ряды судей Верховного суда.

В поддержку проголосовали 82 депутата, ни одного голоса против. Оппозиционные депутаты не присутствовали на голосовании. Трансляция голосования шла в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Парламент Грузии выбирает генерального прокурора сроком на шесть лет.

Накануне юридический комитет парламента поддержал кандидатуру Ираклия Шотадзе, который был выдвинут Прокурорским советом 7 февраля. За него проголосовали 11 из 12 членов совета. Для окончательного утверждения его кандидатура была представлена парламенту Грузии. На пленарном заседании за назначение И.Шотадзе генеральным прокурором Грузии должны проголосовать не менее 76 депутатов.