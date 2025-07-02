Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия депутатов партии экс-премьера

Парламент Грузии принял постановление о досрочном прекращении полномочий 12 депутатов от партии "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария.

Парламент Грузии принял постановление о досрочном прекращении полномочий 12 депутатов от партии "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Основанием для прекращения депутатских полномочий стал пропуск заседаний без уважительной причины.

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что депутаты не участвовали ни в одном из 26 заседаний весенней сессии.

В частности, мандатов лишились Теона Акубардия, Ана Бучукури, Георгий Гахария, Леван Гогичаишвили, Заза Тавадзе, Бека Лилуашвили, Натия Мезвришвили, Бердия Сичинава, Кахабер Кемоклидзе, Роин Кочорашвили, Дмитрий Цкитишвили, Звиад Дзидзигури.

Также из-за нарушения регламента "За Грузию" на полгода лишилась государственного финансирования.

По словам Папуашвили, партия получила из бюджета 800 тыс. лари после начала работы парламента 11-го созыва в ноябре, не проведя ни одного дня» в законодательном органе. По закону теперь парламент должен утвердить депутатские мандаты следующих 12 кандидатов из партийного списка "Гахария для Грузии".

После парламентских выборов 2024 года партия Гахария отказалась участвовать в законодательной работе, заявив о непризнании результатов голосования. Однако, в отличие от других оппозиционных сил, депутаты "За Грузию" официально не отказывались от своих мандатов и не отзывали партийный список.