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Парламент Грузии десятого созыва соберется последний раз 17 сентября

Парламент Грузии десятого созыва соберется последний раз 17 сентября Депутаты парламента Грузии десятого созыва соберутся на свое последнее пленарное заседание 17 сентября для утверждения в последнем чтении двух законов.
В регионе
5 сентября 2024 г. 18:43
Парламент Грузии десятого созыва соберется последний раз 17 сентября

Депутаты парламента Грузии десятого созыва соберутся на свое последнее пленарное заседание 17 сентября для утверждения в последнем чтении двух законов.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"На пленарном заседании у нас будет для рассмотрения два закона - "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и "Об амнистии" в третьем чтении. Пока эти два вопроса и как видно нам понадобится один день 17 сентября для пленарного заседания и этим мы завершим работу", - сказал он.

По его словам, традиционного заседания бюро не будет.

Напомним, что парламент Грузии днем ранее во втором чтении принял пакет законопроектов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ в стране.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti seçkiqabağı sonuncu dəfə sentyabrın 17-də toplaşacaq

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