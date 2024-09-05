Парламент Грузии десятого созыва соберется последний раз 17 сентября

Депутаты парламента Грузии десятого созыва соберутся на свое последнее пленарное заседание 17 сентября для утверждения в последнем чтении двух законов.

Депутаты парламента Грузии десятого созыва соберутся на свое последнее пленарное заседание 17 сентября для утверждения в последнем чтении двух законов.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"На пленарном заседании у нас будет для рассмотрения два закона - "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и "Об амнистии" в третьем чтении. Пока эти два вопроса и как видно нам понадобится один день 17 сентября для пленарного заседания и этим мы завершим работу", - сказал он.

По его словам, традиционного заседания бюро не будет.

Напомним, что парламент Грузии днем ранее во втором чтении принял пакет законопроектов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ в стране.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.