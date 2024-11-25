Парламент Грузии 26 ноября начнет процедуру вотума доверия правительству

Завтра парламент Грузии начнет процедуру вотума доверия новому правительству.
Как сообщает местное бюро Report, в 13:00 состоится заседание Комитета по внешним связям, на котором выступит кандидат на должность главы МИД Мака Бочоришвили.
На заседании кандидат на должность премьер-министра Ираклий Кобахидзе официально представит новый состав правительства и программу.
Согласно регламенту, комитеты парламента будут заслушивать каждого кандидата (министров) по отдельности, а на пленарном заседании кандидат в премьер-министры и правительственная команда будут совместно представлены парламенту.
Для вотума доверия правительству необходима поддержка 76 депутатов.