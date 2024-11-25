Парламент Грузии 26 ноября начнет процедуру вотума доверия правительству

Завтра парламент Грузии начнет процедуру вотума доверия новому правительству.

Завтра парламент Грузии начнет процедуру вотума доверия новому правительству.

Как сообщает местное бюро Report, в 13:00 состоится заседание Комитета по внешним связям, на котором выступит кандидат на должность главы МИД Мака Бочоришвили.

На заседании кандидат на должность премьер-министра Ираклий Кобахидзе официально представит новый состав правительства и программу.

Согласно регламенту, комитеты парламента будут заслушивать каждого кандидата (министров) по отдельности, а на пленарном заседании кандидат в премьер-министры и правительственная команда будут совместно представлены парламенту.

Для вотума доверия правительству необходима поддержка 76 депутатов.