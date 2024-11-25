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Парламент Грузии 26 ноября начнет процедуру вотума доверия правительству

Парламент Грузии 26 ноября начнет процедуру вотума доверия правительству Завтра парламент Грузии начнет процедуру вотума доверия новому правительству.
В регионе
25 ноября 2024 г. 22:32
Парламент Грузии 26 ноября начнет процедуру вотума доверия правительству

Завтра парламент Грузии начнет процедуру вотума доверия новому правительству.

Как сообщает местное бюро Report, в 13:00 состоится заседание Комитета по внешним связям, на котором выступит кандидат на должность главы МИД Мака Бочоришвили.

На заседании кандидат на должность премьер-министра Ираклий Кобахидзе официально представит новый состав правительства и программу.

Согласно регламенту, комитеты парламента будут заслушивать каждого кандидата (министров) по отдельности, а на пленарном заседании кандидат в премьер-министры и правительственная команда будут совместно представлены парламенту.

Для вотума доверия правительству необходима поддержка 76 депутатов.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan etibarən Gürcüstan parlamenti hökumətə etimad proseduruna başlayacaq

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