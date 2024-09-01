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Парламент Грузии 10-го созыва соберется на последнюю сессию

Парламент Грузии 10-го созыва соберется на последнюю сессию Парламент Грузии десятого созыва 3 сентября проведет последнюю сессию, которая продлится до конца сентября.
В регионе
1 сентября 2024 г. 09:38
Парламент Грузии 10-го созыва соберется на последнюю сессию

Парламент Грузии десятого созыва 3 сентября проведет последнюю сессию, которая продлится до конца сентября.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Заседания парламента продлятся до 26 сентября, а 26 октября состоятся очередные парламентские выборы. За этот период парламенту предстоит принять ряд уже инициированных законопроектов, в том числе об ужесточении санкций за вырубку леса, закон об амнистии заключенных и пакет законов о запрете ЛГБТ пропаганды.

Главной интригой осенней сессии станет вопрос прекращения бойкота большей частью оппозиционных партий, которые после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в мае игнорировали работу парламента.

Окончательная повестка дня последнего месяца работы депутатов десятого созыва будет известна на заседании бюро.

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