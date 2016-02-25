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    Парламент Дагестана утвердил новый гимн республики на стихи Расула Гамзатова

    В новом гимне говорится о природе Дагестане, народе республики и верности родине

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Народное Собрание Дагестана утвердило новый гимн республики на музыку Мурада Кажлаева и стихотворение Расула Гамзатова "Клятва". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, за его принятие проголосовали 80 депутатов, против - двое (всего в парламенте региона 90 депутатов).

    "Идея изменения гимна возникла не на пустом месте. Мы должны прочувствовать время, мы должны прочувствовать перспективы, и у нас должен быть гимн, который может жить во времени и пространстве. У нас должен быть гимн, который будут петь в Дагестане, и по гимну нас должны узнавать и в России, и за ее пределами. Это лицо, наш менталитет, наш дух дагестанский", - сказал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

    В новом гимне говорится о природе Дагестане, народе республики и верности родине.

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