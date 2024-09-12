Парламент Болгарии продлил переговоры о продаже ядерных реакторов Украине

Парламент Болгарии принял решение продлить на шесть месяцев срок, отведенный правительству для завершения переговоров по продаже двух российских ядерных реакторов и сопутствующего оборудования Украине.

Парламент Болгарии принял решение продлить на шесть месяцев срок, отведенный правительству для завершения переговоров по продаже двух российских ядерных реакторов и сопутствующего оборудования Украине.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Болгарские власти получили эти реакторы от российского "Атомстройэкспорта" более шести лет назад, однако они оказались непригодны для использования после отказа страны от строительства атомной электростанции "Белене".

Переговоры с Украиной, которые идут уже почти два года, завершатся только при условии, что правительство Болгарии достигнет соглашения о цене не менее 600 млн евро, равной сумме, которую Болгарская национальная электроэнергетическая компания заплатила российскому "Атомстройэкспорту".

Визит экспертов украинской компании-оператора АЭС "Энергоатом" в Болгарию был организован для осмотра оборудования АЭС "Белене". Однако военное положение в Украине оказало влияние на процесс переговоров.

Еврокомиссия ранее признала, что потенциальная сделка по продаже реакторов может быть профинансирована за счет средств, выделенных ЕС на помощь Украине.