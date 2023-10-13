Парламент Болгарии поддержал получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Парламент Болгарии принял декларацию о поддержке получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Парламент Болгарии принял декларацию о поддержке получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии.

"Парламент Болгарии поддерживает присвоение Грузии статуса страны - кандидата в члены ЕС - об этом говорит в соответствующей декларации, которую законодательный орган принял большинством голосов в рамках визита в Софию министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили", - говорится в сообщении.

Как уточняется, документом выражается поддержка европейской и евроатлантической интеграции Грузии, в нем также отмечается, что широкая поддержка в грузинском обществе присоединения страны к Евросоюзу делает стремление к ЕС безальтернативным. Также в декларации выражается поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Дарчиашвили прибыл в пятницу в Софию, где уже провел встречу с главой МИД Болгарии Марией Габриэль.