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Парламент Болгарии поддержал получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Парламент Болгарии поддержал получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС Парламент Болгарии принял декларацию о поддержке получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.
В регионе
13 октября 2023 г. 20:59
Парламент Болгарии поддержал получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Парламент Болгарии принял декларацию о поддержке получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии.

"Парламент Болгарии поддерживает присвоение Грузии статуса страны - кандидата в члены ЕС - об этом говорит в соответствующей декларации, которую законодательный орган принял большинством голосов в рамках визита в Софию министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили", - говорится в сообщении.

Как уточняется, документом выражается поддержка европейской и евроатлантической интеграции Грузии, в нем также отмечается, что широкая поддержка в грузинском обществе присоединения страны к Евросоюзу делает стремление к ЕС безальтернативным. Также в декларации выражается поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Дарчиашвили прибыл в пятницу в Софию, где уже провел встречу с главой МИД Болгарии Марией Габриэль.

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