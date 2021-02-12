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Парламент Беларуси ужесточит наказания за организацию массовых беспорядков

Парламент Беларуси ужесточит наказания за организацию массовых беспорядков Парламент Беларуси в ближайшее время примет законы для определения наказания за организацию массовых беспорядков, провокаций и правонарушений
В регионе
12 февраля 2021 г. 16:20
Парламент Беларуси ужесточит наказания за организацию массовых беспорядков

Парламент Беларуси в ближайшее время примет законы для определения наказания за организацию массовых беспорядков, провокаций и правонарушений.

Как передает Report, об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании.

"Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным структурам, органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов <...>. Люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующее законы", - сказал он, выступая сегодня на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко подчеркнул, что граждане должны видеть и понимать, что им грозит за те или иные действия. По его словам, принятие соответствующих законов важно не только для того, "чтобы пресечь всякие массовые беспорядки".

"Важно еще, чтобы мы выглядели цивилизованным государством. <…> Люди должны видеть эти документы в виде законов", - заключил белорусский президент.

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