Парламент Беларуси призвал ЕС не вмешиваться в дела республики

Председатели Совета Республики и палаты представителей Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращения руководителям парламентов всех стран — членов ЕС

Председатели Совета Республики и палаты представителей Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращения руководителям парламентов всех стран - членов ЕС.

Об этом передает Report со ссылкой RT.

"Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евро-атлантических чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси", - сказано в сообщении на сайте Совета Республики.

Спикеры отметили, что такие заявления являются недопустимыми и противоречат нормам международного права.

Также они подчеркнули, что президентские выборы в Беларуси прошли в соответствии с Конституцией и законами республики.