О нас
Report Georgia

Парламент Беларуси призвал ЕС не вмешиваться в дела республики

Парламент Беларуси призвал ЕС не вмешиваться в дела республики Председатели Совета Республики и палаты представителей Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращения руководителям парламентов всех стран — членов ЕС
В регионе
21 августа 2020 г. 13:32
Парламент Беларуси призвал ЕС не вмешиваться в дела республики

Председатели Совета Республики и палаты представителей Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращения руководителям парламентов всех стран - членов ЕС.

Об этом передает Report со ссылкой RT.

"Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евро-атлантических чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси", - сказано в сообщении на сайте Совета Республики.

Спикеры отметили, что такие заявления являются недопустимыми и противоречат нормам международного права.

Также они подчеркнули, что президентские выборы в Беларуси прошли в соответствии с Конституцией и законами республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
16 августа 2020 г. 16:36
Лоту Гули убит в Турции
"Лоту Гули" убит в Турции
20 августа 2020 г. 08:05
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
16 августа 2020 г. 13:47
Азербайджанец возглавил Билайн
Азербайджанец возглавил "Билайн"
19 августа 2020 г. 11:22
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
16 августа 2020 г. 07:28
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
20 августа 2020 г. 07:48
Как проверить недвижимость на «легальность»
Как проверить недвижимость на «легальность»
19 августа 2020 г. 09:31
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
16 августа 2020 г. 06:26
Что происходит с турецкой лирой?
Что происходит с турецкой лирой?
17 августа 2020 г. 13:26
Президент Мали объявил о своей отставке
Президент Мали объявил о своей отставке
19 августа 2020 г. 04:20

Последние новости

13:56
На борьбу с незаконной парковкой в Баку будет потрачено 6 млн манатов Инфраструктура
13:46
Размер госдолга Великобритании впервые превысил 2 трлн фунт стерлингов Финансы
13:32
Парламент Беларуси призвал ЕС не вмешиваться в дела республики В регионе
13:21
Число случаев COVID-19 в Армении увеличилось до 42 477 В регионе
13:01
Азербайджанские нотариусы оказывают гражданам выездные услуги Происшествия
12:58
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился со строительством электроподстанции "Гобу" Внутренняя политика
12:57
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии  Бизнес
12:29
За последние 3 дня в Джалилабаде не выявлено фактов заражения COVID-19 Здоровье
12:22
Обнародовано количество нотариальных контор в Азербайджане Происшествия
12:14
Азербайджан резко сократил импорт лекарств из Грузии В регионе
12:12
ФотоДвижение под Черметовским мостом будет односторонним  Инфраструктура
12:07
Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда Экология
11:49
Азербайджан втрое сократил импорт сигарет из Грузии Бизнес
11:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2020) Финансы
11:42
Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента